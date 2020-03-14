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Бой Бетербиева и Мэн Фаньлуна может быть отменён из-за коронавируса

Бой Бетербиева и Мэн Фаньлуна может быть отменён из-за коронавируса
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Поединок между чемпионом мира по версии IBF российским боксёром Артуром Бетербиевым и китайским спортсменом Мэн Фаньлуном может быть отменён из-за пандемии коронавируса, сообщает Le Journal de Quebec. По информации источника, организаторы рассматривают возможность переноса боя на более позднюю дату.

Поединок должен пройти 28 марта в городе Квебеке, Канада.

Бетербиев, выступающий в полутяжёлом весе, владеет титулами IBF и WBC. В предстоящем поединке россиянин будет защищать только пояс IBF.

В активе 35-летнего Артура Бетербиева 15 побед (15 — нокаутом) и ни одного поражения в профессиональном боксе. Мэн Фаньлун также не знает поражений, на его счету 16 побед (10 — нокаутом).

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