Бронера арестовали за вождение в нетрезвом виде
Американский боксёр, бывший чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Эдриен Бронер был задержан полицией за вождение в состоянии алкогольного опьянения, сообщает TMZ. Бронера арестовали в пятницу вечером в Майами. Полицейские остановили автомобиль боксёра и сразу определили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящий момент Бронер находится под арестом, ему грозит штраф в размере $ 1 тыс.
Это уже не первый в 2020 году скандал с участием Эдриена Бронера. В январе Бронера задержали за публичную ссору с девушкой, а в феврале Бронер был арестован во время процедуры взвешивания чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера и экс-чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Тайсона Фьюри.
Бронера арестовали на взвешивании Уайлдера и Фьюри
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