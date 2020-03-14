Бронера арестовали за вождение в нетрезвом виде

Американский боксёр, бывший чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Эдриен Бронер был задержан полицией за вождение в состоянии алкогольного опьянения, сообщает TMZ. Бронера арестовали в пятницу вечером в Майами. Полицейские остановили автомобиль боксёра и сразу определили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.



В настоящий момент Бронер находится под арестом, ему грозит штраф в размере $ 1 тыс.



Это уже не первый в 2020 году скандал с участием Эдриена Бронера. В январе Бронера задержали за публичную ссору с девушкой, а в феврале Бронер был арестован во время процедуры взвешивания чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера и экс-чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Тайсона Фьюри.

Бронера арестовали на взвешивании Уайлдера и Фьюри