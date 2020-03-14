Умар Кремлёв предложил критикам Терешковой «поговорить по правилам бокса»
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев отреагировал на критику депутата Госдумы Валентины Терешковой.
«Те мрази, которые считают себя смелыми и оскорбляют героя нашей страны, первую женщину-космонавта Валентину Владимировну Терешкову, поднимайте свои задницы и приходите к нам, в Федерацию бокса России. Здесь мы готовы поговорить с каждым из вас по правилам бокса», — написал Умар Кремлёв в «Инстаграме».
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Напомним, Терешкова предложила разрешить действующему президенту страны Владимиру Путину участвовать в новых выборах и обнулить его президентские сроки.
Ранее предложение Терешковой поддержал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Черчесов поддержал предложение Терешковой разрешить Путину участвовать в новых выборах
Читайте также
- 14 марта 2020
-
14:51
-
14:02
-
12:44
-
11:46
-
10:59
-
09:53
-
07:09
-
01:04
- 13 марта 2020
-
23:50
-
22:26
-
21:58
-
20:34
-
19:59
-
18:51
-
17:45
-
15:00
-
14:00
-
12:41
-
12:17
-
11:52
-
11:00
-
10:01
-
09:08
-
03:36
-
00:48
- 12 марта 2020
-
23:59
-
22:58
-
21:43
-
21:22
-
20:47
-
19:39
-
17:20
-
16:02
-
14:52
-
14:00
Партнерский контент