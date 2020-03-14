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Умар Кремлёв предложил критикам Терешковой «поговорить по правилам бокса»

Умар Кремлёв предложил критикам Терешковой «поговорить по правилам бокса»
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев отреагировал на критику депутата Госдумы Валентины Терешковой.

«Те мрази, которые считают себя смелыми и оскорбляют героя нашей страны, первую женщину-космонавта Валентину Владимировну Терешкову, поднимайте свои задницы и приходите к нам, в Федерацию бокса России. Здесь мы готовы поговорить с каждым из вас по правилам бокса», — написал Умар Кремлёв в «Инстаграме».

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, Терешкова предложила разрешить действующему президенту страны Владимиру Путину участвовать в новых выборах и обнулить его президентские сроки.

Ранее предложение Терешковой поддержал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Черчесов поддержал предложение Терешковой разрешить Путину участвовать в новых выборах
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