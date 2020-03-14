Бойцов турнира UFC Fight Night 170 не будут проверять на коронавирус

Бойцов UFC не будут тестировать на выявление симптомов коронавируса, сообщает MMAJunkie. В ночь с 14 на 15 марта мск в Бразилии состоится турнир UFC Fight Night 170.



Ранее стало известно, что Bellator отменил 241-й номерной турнир, который должен был пройти в ночь на 14 марта по московскому времени в Анкасвилле (штат Коннектикут, США).



Напомним, в последние дни в США приостановили проведение матчей в НБА, НХЛ, MLS. Атлетическая комиссия штата Калифорния остановила проведение турниров во всех видах единоборств до конца марта.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось около 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч.