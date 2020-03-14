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Видео. UFC Fight Night 170: дуэли взглядов

Видео. UFC Fight Night 170: дуэли взглядов
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь на 15 марта мск в Бразилиа (Бразилия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170.

Главным событием турнира станет поединок бывшего претендента на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе Кевина Ли и Чарльза Оливейры.

Появилась видеозапись с дуэли взглядов участников турнира.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

UFC Fight Night 170

Основной кард

Кевин Ли (№ 8) — Чарльз Оливейра (№ 13) — лёгкий вес (Ли не уложился в лимит весовой категории)
Дэмиан Майя (№ 5) — Гилберт Бёрнс (№ 12) — полусредний вес
Ренато Мойкано (№ 7) — Дамир Хадзович — лёгкий вес
Джонни Уокер (№ 10) — Никита Крылов (№ 12) — полутяжёлый вес
Франсиско Тринальду — Джон Макдесси — лёгкий вес

Предварительный кард

Жуссиер Формига (№ 3) — Брэндон Морено (№ 5) — наилегчайший вес
Аманда Рибас — Ранда Маркос — женский минимальный вес
Элизеу дос Сантос — Алексей Кунченко — полусредний вес
Рэни Яя — Энрике Барзола — лёгчайший вес
Майра Буэно Сильва — Марина Мороз — женский наилегчайший вес
Бруно Сильва — Дэвид Дворак — наилегчайший вес
Вероника Маседо — Биа Малецки — женский легчайший вес.

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