Шлеменко: заявление Кремлёва — в никуда. Терешкову не осуждают за то, что она герой

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко раскритиковал генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва, который оскорбил людей, недовольных деятельностью депутата Госдумы Валентины Терешковой.

Напомним, Терешкова предложила разрешить действующему президенту страны Владимиру Путину участвовать в новых выборах и обнулить его президентские сроки.



«Нужно понимать современные реалии и общество. С развитием соцсетей появилось очень много оскорблений. К этому надо относиться как к данности. Если люди кого-то оскорбляют в соцсетях, их бесполезно звать на какие-то дуэли или боксёрские поединки.



Считаю, такое заявление со стороны Умара Назаровича — в никуда. Терешкову не осуждают за то, что она герой и космонавт. Она выдвинула политическую инициативу, часть общества восприняла эту инициативу негативно. Так бывает. Терешкова пришла в политику, а в политике надо быть готовым нести ответственность за свои действия.



Понятно, есть много вещей, которые нас не устраивают. Это и социальная политика, например. Считаю, её нужно проводить по-другому. Тут и зарплаты маленькие, и инфраструктура ужасная. От чего это все идёт? От того, что чиновники не просто оторваны от реальной жизни в России, а зачастую даже не связывают с Россией свою судьбу и судьбу своей семьи. Они даже не собираются ходить в наши больницы, а мы потом хотим, чтобы у нас что-то менялось», — приводит слова Шлеменко Sport24.