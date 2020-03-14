Бриедис — о переносе боя с Дортикосом: будем адаптироваться к новой ситуации

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Майрис Бриедис поделился мыслями о переносе финального поединка Весмирной боксёрской суперсерии (WBSS) с чемпионом мира по версии IBF в первом тяжёлом весе Юниером Дортикосом.
«Мы провели отличную работу вплоть до самой последней тренировки. Но что есть, то есть. Теперь будем адаптироваться к новой ситуации, продолжать тренироваться и ждать, когда нам дадут зелёный свет на проведение встречи. Будем ждать поединка, когда это будет безопасно для болельщиков», — приводит слова латвийца BoxingScene.
Напомним, встреча Бриедис — Дортикос была перенесена из-за пандемии коронавируса. Бой состоится 16 мая, в то время как должен был пройти 21 марта.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч. В России на 14 марта официально известно о 59 заразившихся.
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