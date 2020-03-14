Менеджер Хабиба заявил, что коронавирус не влияет на подготовку к бою с Фергюсоном

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заверил, что пандемия коронавируса никак не влияет на тренировочный процесс его клиента. По словам функционера, россиянин готовится к бою в обычном режиме.

«Всё проходит в рабочем порядке. Он тренируется, кушает, пьёт. Всё нормально. Что касается возможного переноса встречи в другой город, то если в UFC не уведомили меня об этом, вы не можете обладать такой информацией. Это бессмыслица. Насколько я знаю, встреча Хабиба с Фергюсоном состоится в Бруклине», — приводит слова Абдель-Азиза MMA Fighting.

Напомним, встреча Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона должна возглавить турнир UFC 249, проведение которого запланировано на 18 апреля.