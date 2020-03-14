Менеджер Хабиба заявил, что коронавирус не влияет на подготовку к бою с Фергюсоном
Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заверил, что пандемия коронавируса никак не влияет на тренировочный процесс его клиента. По словам функционера, россиянин готовится к бою в обычном режиме.
«Всё проходит в рабочем порядке. Он тренируется, кушает, пьёт. Всё нормально. Что касается возможного переноса встречи в другой город, то если в UFC не уведомили меня об этом, вы не можете обладать такой информацией. Это бессмыслица. Насколько я знаю, встреча Хабиба с Фергюсоном состоится в Бруклине», — приводит слова Абдель-Азиза MMA Fighting.
Напомним, встреча Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона должна возглавить турнир UFC 249, проведение которого запланировано на 18 апреля.
Читайте также
- 14 марта 2020
-
20:59
-
19:58
-
18:35
-
17:26
-
16:55
-
15:48
-
14:51
-
14:02
-
12:44
-
11:46
-
10:59
-
09:53
-
07:09
-
01:04
- 13 марта 2020
-
23:50
-
22:26
-
21:58
-
20:34
-
19:59
-
18:51
-
17:45
-
15:00
-
14:00
-
12:41
-
12:17
-
11:52
-
11:00
-
10:01
-
09:08
-
03:36
-
00:48
- 12 марта 2020
-
23:59
-
22:58
-
21:43
-
21:22
Партнерский контент