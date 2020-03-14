Кремлёв — о ситуации с Терешковой: по-геройски уничтожим врагов

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв вновь прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг депутата Государственной думы Валентины Терешковой.
Напомним, она предложила разрешить действующему президенту страны Владимиру Путину участвовать в новых выборах и обнулить его президентские сроки, за что поддалась критике со стороны некоторой части населения. На эту ситуацию и отреагировал Кремлёв. Сначала функционер предложил критикам Терешковой поговорить «по правилам бокса», а теперь заявил, что будет «уничтожать врагов по-геройски».
«Валентина Владимировна, мы с вами. А те, кто пытаются что-то говорить против вас, они являются теми, кем я их и называл (Кремлёв назвал критиков Терешковой „мразями“. — Прим. «Чемпионата»). Боксёры с вами. Все кто с нами, будьте с нами. Не стесняйтесь высказывать своё мнение. По-геройски уничтожим врагов. Там больше ботов пишет, а не народ. Народ поддерживает», — сказал Кремлёв на своей странице в «Инстаграме».
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