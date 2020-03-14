Чисора считает, что коронавирус был выведен искусственно
Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Дерек Чисора намекнул, что не верит в естественное происхождение ранее неведомой науке формы коронавируса.
«Коронавирус не влияет на меня. Но грустно, что люди умирают. Человечество, имея огромные ресурсы и миллиарды, не может предотвратить смерть.
Думаю, самые разрушительные существа на планете — люди. Мне кажется, коронавирус был выведен. Ну же, согласитесь, что болезнь была выведена", — приводит слова Чисоры Boxingnews24.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч. В России на 14 марта официально известно о 59 заразившихся.
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