Кунченко потерпел второе подряд поражение в UFC, проиграв дос Сантосу

В эти минуты в городе Бразилиа (Бразилия) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170. В его предварительном карде выступил боец полусреднего веса Алексей Кунченко. Его соперником стал Элизеу Залески дос Сантос.
Встреча продлилась все три раунда. В первой пятиминутке преимущество владел бразилец. Во втором раунде показалось, что россиянин перехватил инициативу, но в заключительном отрезке дос Сантос прибавил и одержал победу единогласным решением судей — 29:28, 29:28, 29:28.
Это поражение стало для Кунченко вторым кряду в UFC. В минувшей встрече он уступил Гилберту Бёрнсу. Всего в лучшей лиге мира Алексей провёл четыре поединка, дважды победив и дважды проиграв.
Напомним, что в основном карде шоу в Бразилиа выступит Никита Крылов.
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