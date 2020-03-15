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Кунченко потерпел второе подряд поражение в UFC, проиграв дос Сантосу

Кунченко потерпел второе подряд поражение в UFC, проиграв дос Сантосу
Бокс/ММА / UFC 0

В эти минуты в городе Бразилиа (Бразилия) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170. В его предварительном карде выступил боец полусреднего веса Алексей Кунченко. Его соперником стал Элизеу Залески дос Сантос.

Встреча продлилась все три раунда. В первой пятиминутке преимущество владел бразилец. Во втором раунде показалось, что россиянин перехватил инициативу, но в заключительном отрезке дос Сантос прибавил и одержал победу единогласным решением судей — 29:28, 29:28, 29:28.

Это поражение стало для Кунченко вторым кряду в UFC. В минувшей встрече он уступил Гилберту Бёрнсу. Всего в лучшей лиге мира Алексей провёл четыре поединка, дважды победив и дважды проиграв.

Напомним, что в основном карде шоу в Бразилиа выступит Никита Крылов.

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