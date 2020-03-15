В Неваде отменены все спортивные мероприятия. Туда могли перенести бой Хабиба и Фергюсона

Атлетическая комиссия американского штата Невада приняла решение о приостановке всех спортивных событий из-за пандемии коронавируса, сообщает в «Твиттере» журналист Майк Коппинджер.

В крупнейший город штата Лас-Вегас были перенесены ближайшие турниры UFC, которые должны были пройти без зрителей. Так, в Неваде уже были утверждены шоу, изначально планировавшиеся в Огайо и Портленде.

Кроме того, на фоне запрета проведения спортивных мероприятий в штате Нью-Йорк, именно Лас-Вегас был резервным вариантом для организации турнира UFC 249, главным событием которого должен стать бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

На данный момент бой Нурмагомедова и Фергюсона под угрозой отмены. В предыдущие годы их поединок четырежды срывался по различным причинам.