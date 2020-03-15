Тётя Макгрегора умерла не из-за коронавируса
31-летний ирландский боец UFC и бывший чемпион в двух весовых категориях Конор Макгегор в «Инстаграме» опроверг новость о том, что его тётя Энн умерла от коронавируса. Ранее об этом сообщил он сам.
«Я хотел бы уточнить: было подтверждено, что она умерла не от коронавируса. Я благодарю всех сочувствующих за поддержку, сейчас я занимаюсь подготовкой к похоронам. К сожалению, многие столкнутся с коронавирусом в ближайшие недели, приложите дополнительные усилия, чтобы быть рядом с друзьями и семьёй», — написал ирландец.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более пяти тысяч человек, на территории Китайской Народной Республики — более 3,1 тысячи.
Макгрегор сообщил о смерти родственницы из-за коронавируса
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