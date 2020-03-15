Член команды Фьюри предлагал фермеру $ 30 тыс. за прикрытие употребления допинга

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри может столкнуться с новым допинговым расследованием, сообщает Daily Mail.

По данным источника, фермер из Ланкашира Мартин Кэрфут утверждает, что один из представителей команды Фьюри предлагал ему $ 30 тыс., чтобы прикрыть боксёра во время провала допинг-теста. В частности, фермер должен был сказать, что Фьюри провалил допинг-тест из-за некачественного мяса дикого кабана. Кэрфут дал показания, которые подтверждали некачественное мясо, однако деньги за это он так и не получил.

В 2015 году Фьюри одержал победу над украинским боксёром Владимиром Кличко. Ещё перед боем он стал положительный допинг-тест. В крови спортсмена был обнаружен анаболический стероид нандролон.

Напомним, 22 февраля Тайсон Фьюри досрочно победил Деонтея Уайлдера и отобрал у него титул чемпиона мира по версии WBC.