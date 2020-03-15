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Президент UFC рассчитывает получить два новых варианта для проведения боя Хабиб — Фергюсон

Президент UFC рассчитывает получить два новых варианта для проведения боя Хабиб — Фергюсон
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дэна Уайт в ближайшее время собирается получить два новых варианта для проведения боя Хабиб НурмагомедовТони Фергюсон, сообщает журналист Ариэль Хельвани в своём «твиттере».

Сообщается, что Уайт уверен что проведение боя в Лас-Вегасе и Бруклине уже не обсуждается, но он не сомневается, что поединок всё-таки состоится.

Ранее появилась информация, что Атлетическая комиссия американского штата Невада приняла решение о приостановке всех спортивных событий из-за пандемии коронавируса. Кроме того, на фоне запрета проведения спортивных мероприятий в штате Нью-Йорк именно Лас-Вегас был резервным вариантом для организации турнира UFC 249, главным событием которого должен стать бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

На данный момент бой Нурмагомедова и Фергюсона под угрозой отмены. В предыдущие годы их поединок по различным причинам срывался четырежды.

Бой Хабиба и Фергюсона отменят из-за коронавируса? Про это уже шутит президент UFC
Пока Дэне Уайту весело, но скоро ситуация может поменяться.
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