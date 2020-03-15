Президент UFC рассчитывает получить два новых варианта для проведения боя Хабиб — Фергюсон

Президент UFC Дэна Уайт в ближайшее время собирается получить два новых варианта для проведения боя Хабиб Нурмагомедов – Тони Фергюсон, сообщает журналист Ариэль Хельвани в своём «твиттере».

Сообщается, что Уайт уверен что проведение боя в Лас-Вегасе и Бруклине уже не обсуждается, но он не сомневается, что поединок всё-таки состоится.

Ранее появилась информация, что Атлетическая комиссия американского штата Невада приняла решение о приостановке всех спортивных событий из-за пандемии коронавируса. Кроме того, на фоне запрета проведения спортивных мероприятий в штате Нью-Йорк именно Лас-Вегас был резервным вариантом для организации турнира UFC 249, главным событием которого должен стать бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

На данный момент бой Нурмагомедова и Фергюсона под угрозой отмены. В предыдущие годы их поединок по различным причинам срывался четырежды.