Промоутер Фьюри отреагировал на слова фермера о взятке за прикрытие допинга боксёра

Фрэнк Уоррен — промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри прокомментировал слова фермера Мартина Кэрфута о предложенной ему взятке, чтобы потворствовать в сокрытии употребления допинга.

«Этот человек написал мне письмо в октябре прошлого года полное ошибок и просил денег. Я сказал ему, чтобы он убрался и обращался в британское антидопинговое агентство, а вместо этого он явно продал свою историю в газету. Тайсон никогда не встречался с этим человеком, и его история — сплошная чушь», — приводит слова Уоррена The Sun.

Ранее сообщалось, что фермер из Ланкашира Мартин Кэрфут утверждает, что один из представителей команды Фьюри предлагал ему $ 30 тыс., чтобы тот помог в сокрытии употребления допинга. В частности, фермер должен был сказать, что Фьюри провалил допинг-тест из-за некачественного мяса дикого кабана. Кэрфут дал показания, которые подтвердили наличие некачественного мяса, однако деньги за это он так и не получил.