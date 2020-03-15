Украинка Мороз установила рекорд по количеству ударов для трёхраундовых боёв в своём весе
В ночь на 15 марта мск в Бразила (Бразилия) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Figt Night 170. В его предварительном карде прошёл женский поединок в наилегчайшем весе. В октагоне встретились Марина Мороз из Украины и местная спортсменка Майра Буэно Силва. Победу решением судей завоевала Мороз.
После боя выяснилось, что спортсменка установила рекорд по количеству ударов для трёхраундовых поединков в своей весовой категории, сообщает Sherdog. За 15 минут Марина провела 139 ударов.
28-летняя уроженка Днепропетровской области выступает в UFC с 2015 года. За это время она провела уже восемь поединков, одержав в них пять побед. Успех в противостоянии с Силвой стал для неё вторым кряду. В минувшей встрече Марина одолела Сабину Мазо.
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