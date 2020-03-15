Дэна Уайт: бой Хабиб — Фергюсон состоится

Президент UFC Дэна Уайт заверил, что турнир UFC 249, главным событием которого станет встреча чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном состоится.
«У нас было несколько потенциальных мест для проведения этого боя, включая Неваду. Теперь вариант с Невадой отпадает, но мы в поиске ещё парочки мест. Рассчитываю, что к утру завтрашнего дня у меня будет два варианта для этого события. Этот бой состоится. Болельщики могут не сходить с ума и не переживать. Поединок Хабиба против Тони состоится», — рассказал Уайт в интервью, размещённом на странице Sports Center в «Твиттере».
Напомним, в UFC вынуждены искать новые арены для проведения турниров в связи с пандемией коронавируса. Президент UFC заверил, что все ближайшие шоу состоятся согласно расписанию.
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