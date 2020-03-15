Масвидаль раскритиковал Ли за попытку продолжить бой после сдачи
Ранним утром 15 марта по московскому времени в Бразилиа (Бразилия) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170. В его главном событии Кевин Ли уступил удушающим приёмом Чарльзу Оливейре. Американец просигнализировал о сдаче, а после того, как Оливейра ослабил хватку, попробовал продолжить бой.
Странный поступок Ли прокомментировал известный боец полусреднего веса Хорхе Масвидаль.
«Тебя нужно отчислить за такой поступок. Ты постучал, а потом попробовал продолжить бой? Один из самых низких поступков, которые только можно было совершить», — написал Масвидаль на своей странице в «Твиттере».
27-летний Ли потерпел третье поражение в четырёх последних встречах. В UFC на его счету 11 побед и 6 поражений.
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