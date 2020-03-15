Оливейра получил бонус от UFC за яркую победу над Ли

В ночь с 14 на 15 марта по московскому времени в Бразилиа (Бразилия) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170. По его итогам лига раздала традиционные бонусы особо отличившимся спортсменам.

Так, лучшим поединком шоу была признана женская схватка в наилегчайшем весе, украинка Марина Мороз победила решением судей Майру Буэно Силву. За это каждая из спортсменок получила дополнительные $ 50 тыс., сообщает MMA Fighting.

Чек на такую же сумму получил участник главного боя турнира Чарльз Оливейра. Его досрочная победа над Кевином Ли была признана «выступлением вечера». Ещё $ 50 тыс. за выступление вечера получил Гилберт Бёрнс, нокаутировавший в первом раунде ветерана лиги Демиану Майю.