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Ли: возможно, вы не увидите меня в боях несколько лет

Ли: возможно, вы не увидите меня в боях несколько лет
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC Кевин Ли прокомментировал очередное поражение, которое он потерпел от Чарльза Оливейры на турнире UFC Fight Night 170. Американец признался, что третье поражение за последние четыре боя может привести к длительной паузе в карьере.

«Не буду менять весовую категорию. Хотя весогонка мне не помогла в подготовке к встрече, лёгкий дивизион по-прежнему мне родной. Нужно кое-что изменить в моём арсенале. Но я возьму длительную паузу. Я опустошён. Возможно, вы не увидите меня в боях несколько лет», — сказал Ли в интервью, размещённом на канале MMA Fighting в YouTube.

Напомним, бой Ли и Оливейры возглавил турнир UFC в Бразилиа. Кевин проиграл удушающим приёмом в третьем раунде.

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