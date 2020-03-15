Крылов и Уокер вышли из клетки в обнимку после 15 минут тяжёлой схватки

В ночь с 14 на 15 марта по московскому времени в Бразилиа (Бразилия) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170.

В его основном карде выступили бойцы полутяжёлого веса Никита Крылов и Джонни Уокер. Невзирая на многочисленные прогнозы о досрочной победе одного из спортсменов, схватка продлилась все три раунда. Она получилась очень близкой и конкурентной, противники переходили в рубку.

Тем не менее после финальной сирены бойцы продемонстрировали настоящий пример спортивного уважения и покинули октагон в обнимку, а затем Уокер предложил Крылову «чокнуться» перчатками на камеру.

Напомним, победа над Уокером помогла Крылову закрыть поражение во встрече с экс-претендентом на титул Гловером Тейшейрой.

Соответствующее видео можно посмотреть на странице UFC Russia в «Инстаграме». Права на видео принадлежат UFC.