Крылов и Уокер вышли из клетки в обнимку после 15 минут тяжёлой схватки

В ночь с 14 на 15 марта по московскому времени в Бразилиа (Бразилия) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170.
В его основном карде выступили бойцы полутяжёлого веса Никита Крылов и Джонни Уокер. Невзирая на многочисленные прогнозы о досрочной победе одного из спортсменов, схватка продлилась все три раунда. Она получилась очень близкой и конкурентной, противники переходили в рубку.
Тем не менее после финальной сирены бойцы продемонстрировали настоящий пример спортивного уважения и покинули октагон в обнимку, а затем Уокер предложил Крылову «чокнуться» перчатками на камеру.
Напомним, победа над Уокером помогла Крылову закрыть поражение во встрече с экс-претендентом на титул Гловером Тейшейрой.
Соответствующее видео можно посмотреть на странице UFC Russia в «Инстаграме». Права на видео принадлежат UFC.
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