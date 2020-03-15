Бой Бетербиева и Мэн Фаньлуна может быть перенесён из Канады в США
Поединок между чемпионом мира по версии IBF российским боксёром Артуром Бетербиевым и китайским спортсменом Мэн Фаньлуном может быть перенесён из Канады в США, сообщает BoxingNews24. По информации источника, организаторы надеются провести бой в ту же дату, что было запланировано изначально — 28 марта.
Изначально предполагалось, что поединок состоится 28 марта в Квебеке (Канада).
Бетербиев, выступающий в полутяжёлом весе, владеет титулами IBF и WBC. В предстоящем поединке россиянин будет защищать только пояс IBF.
В активе 35-летнего Артура Бетербиева 15 побед (15 — нокаутом) и ни одного поражения в профессиональном боксе. Мэн Фаньлун также не знает поражений, на его счету 16 побед (10 — нокаутом).
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