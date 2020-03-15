Bellator выплатит гонорары бойцам, которые должны были выступить на отменённом турнире

Президент Bellator Скотт Кокер принял решение выплатить гонорары бойцам, которые должны были принять участие в отменённом из-за коронавируса турнире Bellator 241. Об этом сообщил инсайдер Ариэль Хельвани.



«Президент Bellator вместе с компанией-партнёром принял решение выплатить гонорар всем бойцам, которые собирались выступить на турнире. Будет выплачен либо полный гонорар, либо большая его часть. Кокер сказал, что официальным представителям, судьям, катменам и персоналу также выплатят компенсации. Следующий номерной турнир Bellator запланирован на 9 мая. Пока неизвестно, состоится ли он», — написал Ариэль Хельвани в своём «твиттере».



Напомним, в главном поединке шоу должен был состояться титульный поединок в полулёгком весе между Патрисио Фрейре и Педро Карвальо. В основном карде шоу ожидался также поединок с участием россиянина Анатолия Токова.