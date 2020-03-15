Тренер Нурмагомедова: возможно, Хабиб изменит мнение о выступлениях в Лас-Вегасе

Хавьер Мендес, тренер Хабиба Нурмагомедова, считает, что его подопечный может изменить мнение о возможности выступить в Лас-Вегасе на фоне возможного переноса боя с Тони Фергюсоном в Неваду.



«Для Хабиба гораздо важнее то, что он считает верным, как чувствует своим сердцем. Кто знает, изменит ли он своё мнение с учётом обстоятельств. Возможно, да. Но я не готов говорить за него. У Хабиба очень твёрдые убеждения. Знаю, что он говорил о том, что не будет выступать в Вегасе, пока Атлетическая комиссия штата Невада не принесёт ему извинения. Но всё меняется. Коронавирус изменил всё», — приводит слова Хавьера Мендеса MMAFighting.



Ранее стало известно, что Атлетическая комиссия американского штата Невада приняла решение о приостановке всех спортивных событий из-за пандемии коронавируса. Таким образом, боя Нурмагомедова и Фергюсона оказался под угрозой отмены — президент UFC Дэна Уайт планировал перенести турнир в Лас-Вегас.