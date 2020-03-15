Бейдер хочет провести реванш с Джоном Джонсом

Чемпион Bellator в двух весовых категориях Райан Бейдер выразил надежду, что сможет провести реванш с чемпионом UFC Джоном Джонсом.



«Я был бы рад провести реванш с Джоном Джонсом. Наш первый бой состоялся в 2011 году, я с тех пор сильно вырос как боец. Я изменился и физически, и психологически. Было бы очень классно, если бы UFC и Bellator устроили кроссовер, в победитель нашего поединка объединил бы пояса организаций в полутяжёлом весе», — приводит слова Райана Бэйдера TMZ.



Райан Бэйдер проведёт следующий бой на турнире Bellator 242, его соперником станет российский полутяжеловес Вадим Немков.



Первый бой Бейдера и Джонса состоялся на турнире UFC 126 5 февраля 2011 года. Джонс одержал победу во втором раунде удушающим приёмом.