Бейдер хочет провести реванш с Джоном Джонсом
Чемпион Bellator в двух весовых категориях Райан Бейдер выразил надежду, что сможет провести реванш с чемпионом UFC Джоном Джонсом.
«Я был бы рад провести реванш с Джоном Джонсом. Наш первый бой состоялся в 2011 году, я с тех пор сильно вырос как боец. Я изменился и физически, и психологически. Было бы очень классно, если бы UFC и Bellator устроили кроссовер, в победитель нашего поединка объединил бы пояса организаций в полутяжёлом весе», — приводит слова Райана Бэйдера TMZ.
Райан Бэйдер проведёт следующий бой на турнире Bellator 242, его соперником станет российский полутяжеловес Вадим Немков.
Первый бой Бейдера и Джонса состоялся на турнире UFC 126 5 февраля 2011 года. Джонс одержал победу во втором раунде удушающим приёмом.
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