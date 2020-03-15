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UFC не сможет провести турнир в Лондоне 21 марта, бой Вудли — Эдвардс может не состояться

UFC не сможет провести турнир в Лондоне 21 марта, бой Вудли — Эдвардс может не состояться
Бокс/ММА / UFC 0

UFC не сможет провести турнир в Лондоне 21 марта, сообщает BJPenn. В Великобритании ввели ограничение на полёты. В ближайшие дни организация должна решить вопрос о переносе турнира. Главным поединком этого турнира должен стать бой бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли и Леона Эдвардса.

Тайрон Вудли провёл последний бой на турнире UFC 235, в котором решением судей уступил Камару Усману и потерял чемпионский пояс. На его счету 19 побед, 4 поражения и 1 ничья в смешанных единоборствах.

Победная серия Леона Эдвардса составляет восемь поединков. В последнем бою он единогласным решением судей одолел Рафаэля дос Аньоса. Всего на его счету 18 побед и 3 поражения в MMA, а ещё один бой признан несостоявшимся.

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