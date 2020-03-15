Крылов опубликовал фото с российским и украинским флагами после победы над Уокером

Украинский боец UFC Никита Крылов после победы над американцем Джонни Уокером на турнире UFC Fight Night 170 в столице Бразилии Бразилиа опубликовал в своём «инстаграме» фотографию, на которой он держит российский и украинский флаги.



«Пока нет времени объяснять, но правда всех благодарю», — написал Никита Крылов.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Никиты Крылова.

Поединок между Крыловым и Уокером продлился все три раунда. По итогам боя судьи единогласно отдали победу Крылову.



86,5% ударов Крылова были точными, у Уокера в цель пришлись 81,3%. Кроме того, украинец трижды переводил соперника в партер. Таким образом, теперь у бразильца 17 побед и 6 поражений, у Крылова — 26 побед и 7 поражений.