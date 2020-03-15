Оливейра хочет подняться в полусредний вес и провести бой с Макгрегором

Бразильский боец UFC Чарльз Оливейра выразил желание подняться в полусредний вес и провосети поединок с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором. Об этом в своём «твиттере» сообщил бразильский журналист Гильерме Круз.



«Чарльз Оливейра сказал, что поднимется в полусредний вес для боя с Конором Макгрегором», — написал Круз.



Оливейра на турнире UFC Fight Night 170 победил американского бойца Кевина Ли в третьем раунде с помощью удушающего приёма.



Макгрегор занимает третье место в рейтинге лёгкого дивизиона. Предыдущий поединок он провёл в январе 2020 года. На турнире в Лас-Вегасе ирландец нокаутировал всё того же Дональда Серроне. Это была первая с 12 ноября 2016 года победа Конора Макгрегора в UFC.