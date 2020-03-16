Нурмагомедов – о бое с Фергюсоном: просто закройте нас на арене и вы узнаете чемпиона

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории российский боец смешанных единоборств 31-летний Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост в «Инстаграме», сопроводив его подписью, призывающей провести бой с 36-летним американцем Тони Фергюсоном на любой из арен.

«Просто закройте нас на арене и вы узнаете чемпиона», — подписал Хабиб фото в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

Ранее сообщалось, что из-за приостановки всех спортивных событий в штате Невада (США), связанной с пандемией коронавируса в мире, бой между Хабибом и Тони может сорваться в очередной раз. В предыдущие годы их поединок по различным причинам срывался четырежды. Однако президент UFC Дэна Уайт рассчитывает получить два новых варианта для проведения боя.