Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Нурмагомедов – о бое с Фергюсоном: просто закройте нас на арене и вы узнаете чемпиона

Нурмагомедов – о бое с Фергюсоном: просто закройте нас на арене и вы узнаете чемпиона
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории российский боец смешанных единоборств 31-летний Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост в «Инстаграме», сопроводив его подписью, призывающей провести бой с 36-летним американцем Тони Фергюсоном на любой из арен.

«Просто закройте нас на арене и вы узнаете чемпиона», — подписал Хабиб фото в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.

Ранее сообщалось, что из-за приостановки всех спортивных событий в штате Невада (США), связанной с пандемией коронавируса в мире, бой между Хабибом и Тони может сорваться в очередной раз. В предыдущие годы их поединок по различным причинам срывался четырежды. Однако президент UFC Дэна Уайт рассчитывает получить два новых варианта для проведения боя.

Президент UFC рассчитывает получить два новых варианта для проведения боя Хабиб — Фергюсон
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020