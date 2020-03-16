«Емельяненко в спортзале, как только отворачивается Кадыров». Боец выложил забавное видео
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил забавное видео с собакой, в котором в шутку намекнул, что тренируется в полную силу только тогда, когда на него смотрит глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
В настоящее время 38-летний Емельяненко находится в Грозном, где продолжает подготовку к поединку с 33-летним Магомедом Исмаиловым. Тренировки проходят в бойцовском клубе «Ахмат».
«Емельяненко в спортзале, как только отворачивается Кадыров», — подписал боец видео.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Емельяненко.
Бой Александр Емельяненко — Магомед Исмаилов состоится на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Москве 3 апреля.
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