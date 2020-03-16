Усик: хочу кое в чём признаться. Я болен хэппивирусом

Украинский боксёр Александр Усик пошутил на тему коронавируса, из-за которого во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.

«Я хочу вам кое в чём признаться. Вот прямо откровенно сказать, что я болен. Заболел я. И могу назвать чем.

Новый виток вируса. Им болеют многие люди, но до конца не знают. Но я уже узнал. Я точно этим болен. Хэппивирус. Да. Ещё раз повторю: хэппивирус. Ха-ха-ха! Я болен хэппивирусом», — сказал Усик во время прямого эфира в своём «инстаграме».

Следующим соперником украинского боксёра станет британец Дерек Чисора. Поединок запланирован на 23 мая. Усик, бывший абсолютный чемпион мира в первой тяжёлой весовой категории, дебютировал в тяжёлом весе в октябре 2019 года, победив американца Чазза Уизерспуна.