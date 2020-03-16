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Зал, где тренируется Хабиб, из-за коронавируса могут закрыть

Зал, где тренируется Хабиб, из-за коронавируса могут закрыть
Бокс/ММА / UFC 0

Зал AKA, в котором тренируется действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов, готовящийся к поединку с американцем Тони Фергюсоном, могут закрыть из-за решения правительства округа Санта-Клара. Власти округа, где расположен зал, на официальном сайте объявили о запрете собраний численностью более 100 человек; для собраний численностью от 35 до 100 человек предъявляются особые требования в части обеспечения инфекционной безопасности, в том числе и в частных спортзалах. Меры будут действовать не менее трёх недель.

Напомним, поединок 31-летнего Нурмагомедова и 36-летнего Фергюсона должен пройти на турнире UFC 249 в Бруклине (Нью-Йорк) 18 апреля. Власти Нью-Йорка из-за распространения коронавируса запретили проведение массовых мероприятий численностью более 500 человек. Также Атлетическая комиссия штата Невада запретила все соревнования по боевым видам спорта из-за коронавируса. Несмотря на это, глава UFC Дэна Уайт подчеркнул, что бой Нурмагомедова и Фергюсона точно состоится.

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