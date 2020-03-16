Зал, где тренируется Хабиб, из-за коронавируса могут закрыть

Зал AKA, в котором тренируется действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов, готовящийся к поединку с американцем Тони Фергюсоном, могут закрыть из-за решения правительства округа Санта-Клара. Власти округа, где расположен зал, на официальном сайте объявили о запрете собраний численностью более 100 человек; для собраний численностью от 35 до 100 человек предъявляются особые требования в части обеспечения инфекционной безопасности, в том числе и в частных спортзалах. Меры будут действовать не менее трёх недель.
Напомним, поединок 31-летнего Нурмагомедова и 36-летнего Фергюсона должен пройти на турнире UFC 249 в Бруклине (Нью-Йорк) 18 апреля. Власти Нью-Йорка из-за распространения коронавируса запретили проведение массовых мероприятий численностью более 500 человек. Также Атлетическая комиссия штата Невада запретила все соревнования по боевым видам спорта из-за коронавируса. Несмотря на это, глава UFC Дэна Уайт подчеркнул, что бой Нурмагомедова и Фергюсона точно состоится.
- 16 марта 2020
-
13:44
-
12:46
-
11:25
-
11:15
-
10:12
-
09:12
-
02:36
- 15 марта 2020
-
23:55
-
22:59
-
21:54
-
20:52
-
19:41
-
18:48
-
17:57
-
16:42
-
15:38
-
14:42
-
13:48
-
12:59
-
11:48
-
10:30
-
10:21
-
09:37
-
08:49
-
07:52
-
06:06
-
03:47
-
02:34
-
02:14
-
01:59
-
00:29
- 14 марта 2020
-
23:53
-
22:52
-
22:33
-
20:59