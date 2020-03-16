Чемпион ACA Вахаев объяснил, почему едва не подрался на интервью. Видео

Чемпион ACA в тяжёлом весе Мухумат Вахаев рассказал об инциденте, который произошёл в минувшем месяце. Вахаев на интервью едва не подрался с другим бойцом MMA Евгением Гончаровым, с которым спустя несколько дней должен был провести поединок.
«Конечно, я его не люблю, но не могу сказать, что ненавижу. Уважаю как спортсмена. Негативные чувства пробуждаются тогда, когда человек сидит напротив и перебивает, не даёт сказать слово.
Ты просто несколько раз говоришь ему «послушай меня», а в ответ видишь ухмылку и это наглое «я тебя слышу». Мой кавказский менталитет не позволяет терпеть такое», — приводит слова бойца «RT на русском».
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, в поединке 21 февраля Вахаев отобрал у Гончарова чемпионский пояс ACA.
- 16 марта 2020
-
14:33
-
13:44
-
12:46
-
11:25
-
11:15
-
10:12
-
09:12
-
02:36
- 15 марта 2020
-
23:55
-
22:59
-
21:54
-
20:52
-
19:41
-
18:48
-
17:57
-
16:42
-
15:38
-
14:42
-
13:48
-
12:59
-
11:48
-
10:30
-
10:21
-
09:37
-
08:49
-
07:52
-
06:06
-
03:47
-
02:34
-
02:14
-
01:59
-
00:29
- 14 марта 2020
-
23:53
-
22:52
-
22:33