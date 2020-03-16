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Чемпион ACA Вахаев объяснил, почему едва не подрался на интервью. Видео

Чемпион ACA Вахаев объяснил, почему едва не подрался на интервью. Видео
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Чемпион ACA в тяжёлом весе Мухумат Вахаев рассказал об инциденте, который произошёл в минувшем месяце. Вахаев на интервью едва не подрался с другим бойцом MMA Евгением Гончаровым, с которым спустя несколько дней должен был провести поединок.

«Конечно, я его не люблю, но не могу сказать, что ненавижу. Уважаю как спортсмена. Негативные чувства пробуждаются тогда, когда человек сидит напротив и перебивает, не даёт сказать слово.

Ты просто несколько раз говоришь ему «послушай меня», а в ответ видишь ухмылку и это наглое «я тебя слышу». Мой кавказский менталитет не позволяет терпеть такое», — приводит слова бойца «RT на русском».

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, в поединке 21 февраля Вахаев отобрал у Гончарова чемпионский пояс ACA.

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