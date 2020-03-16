«Макгрегор — нечисть. Готов продать честь, оскорблять религию». Вахаев — о Коноре
Чемпион промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в тяжёлой весовой категории россиянин Мухумат Вахаев поделился мнением об ирландце Коноре Макгрегоре, бывшем чемпионе UFC в двух весовых категориях. Напомним, Макгрегор не раз оскорблял представителей Дагестана и лично Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона UFC в лёгком весе, который нанёс ему поражение в поединке в октябре 2018 года.
«Не испытываю уважения к нему, для меня Макгрегор — нечисть. Готов продать свою честь ради денег, оскорблять религию», — приводит слова Вахаева «RT на русском».
Также спортсмен рассказал, почему едва не подрался на одном из интервью в феврале с другим бойцом смешанных единоборств Евгением Гончаровым, который должен был стать его соперником.
Чемпион ACA Вахаев объяснил, почему едва не подрался на интервью. Видео
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