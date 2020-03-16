Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

«Макгрегор — нечисть. Готов продать честь, оскорблять религию». Вахаев — о Коноре

«Макгрегор — нечисть. Готов продать честь, оскорблять религию». Вахаев — о Коноре
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в тяжёлой весовой категории россиянин Мухумат Вахаев поделился мнением об ирландце Коноре Макгрегоре, бывшем чемпионе UFC в двух весовых категориях. Напомним, Макгрегор не раз оскорблял представителей Дагестана и лично Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона UFC в лёгком весе, который нанёс ему поражение в поединке в октябре 2018 года.

«Не испытываю уважения к нему, для меня Макгрегор — нечисть. Готов продать свою честь ради денег, оскорблять религию», — приводит слова Вахаева «RT на русском».

Также спортсмен рассказал, почему едва не подрался на одном из интервью в феврале с другим бойцом смешанных единоборств Евгением Гончаровым, который должен был стать его соперником.

Чемпион ACA Вахаев объяснил, почему едва не подрался на интервью. Видео
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020