Поединок Тима Цзю и Джеффа Хорна перенесён на неопределённый срок
Поединок между проспектом среднего веса Тимом Цзю и бывшим чемпионом мира в полусреднем весе Джеффом Хорном был перенесён на неопределённый срок, сообщает Bad Left Hook. Бой должен был состояться 18 апреля в Австралии.
Тим Цзю провёл в своей карьере 15 поединков, в которых одержал 15 побед. Свой последний на текущий момент поединок Цзю провёл 6 декабря 2019 года, победив техническим нокаутом Джека Брубэйкера.
Джефф Хорн в профессиональной карьере провёл 23 поединка, в которых одержал 20 побед, дважды проиграл, и ещё один бой завершился ничейным исходом. Последний в настоящий момент поединок Хорн провёл 18 декабря 2019 года, победив Майкла Зерафу решением судей, тем самым взяв реванш за поражение в августе 2019 года.
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