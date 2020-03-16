Бейдер — о бое с Немковым: думаю, я выиграю техническим нокаутом в четвёртом раунде

Чемпион Bellator в двух весовых категориях Райан Бейдер поделился ожиданиями от поединка с россиянином Вадимом Немковым.
«Немков — динамичный боец, он умеет смешивать разные стили. Он победил трёх бывших чемпионов. Он довольно быстро набрал темп, в нём есть много сильных сторон. Но я могу рассказать и о его минусах.
Он очень мощно стартует и проводит первый и второй раунды в высоком темпе, но к концу второго раунда он начинает уставать. Он проигрывал из-за того, что уставал и уже не мог защищаться, как в первые минуты боя. Пятираундовые бои отличаются от трёхраундовых. Сложно сказать, как часто он проходил полную дистанцию. Я же неоднократно принимал участие в боях из пяти раундов. Думаю, я выиграю техническим нокаутом в четвёртом раунде», — приводит слова Райана Бейдера MMANews.
- 16 марта 2020
-
19:43
-
18:48
-
17:46
-
16:10
-
15:33
-
14:33
-
13:44
-
12:46
-
11:25
-
11:15
-
10:12
-
09:12
-
02:36
- 15 марта 2020
-
23:55
-
22:59
-
21:54
-
20:52
-
19:41
-
18:48
-
17:57
-
16:42
-
15:38
-
14:42
-
13:48
-
12:59
-
11:48
-
10:30
-
10:21
-
09:37
-
08:49
-
07:52
-
06:06
-
03:47
-
02:34
-
02:14