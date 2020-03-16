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Бейдер — о бое с Немковым: думаю, я выиграю техническим нокаутом в четвёртом раунде

Бейдер — о бое с Немковым: думаю, я выиграю техническим нокаутом в четвёртом раунде
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Чемпион Bellator в двух весовых категориях Райан Бейдер поделился ожиданиями от поединка с россиянином Вадимом Немковым.

«Немков — динамичный боец, он умеет смешивать разные стили. Он победил трёх бывших чемпионов. Он довольно быстро набрал темп, в нём есть много сильных сторон. Но я могу рассказать и о его минусах.

Он очень мощно стартует и проводит первый и второй раунды в высоком темпе, но к концу второго раунда он начинает уставать. Он проигрывал из-за того, что уставал и уже не мог защищаться, как в первые минуты боя. Пятираундовые бои отличаются от трёхраундовых. Сложно сказать, как часто он проходил полную дистанцию. Я же неоднократно принимал участие в боях из пяти раундов. Думаю, я выиграю техническим нокаутом в четвёртом раунде», — приводит слова Райана Бейдера MMANews.

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