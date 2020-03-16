В ACA пообещали сделать всё, чтобы бой Емельяненко и Исмаилова состоялся

Президент промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко заявил, что 16 марта пройдёт экстренное совещание оргкомитета турнира ACA 107. На этом турнире должны встретиться Магомед Исмаилов и Александр Емельяненко.
«В связи с последними ограничениями массовых мероприятий в Москве численностью не более 50 человек единовременно сегодня пройдёт экстренное совещание оргкомитета турнира ACA 107, запланированного на 3 апреля в Москве. На совещании будут рассмотрены все возможности проведения этого ивента. Мы сделаем всё, чтобы бой Емельяненко — Исмаилов состоялся», — приводит слова Яценко пресс-служба АСА.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 6,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 77 тыс. В России на 16 марта официально известно о 93 заразившихся.
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