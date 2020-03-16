Европейская олимпийская квалификация по боксу в Лондоне будет прервана из-за коронавируса

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение остановить европейскую олимпийскую квалификацию по боксу, которая стартовала 14 марта в Лондоне.
«В свете постоянно меняющейся ситуации во всем мире целевая группа МОК по проведению боксерского турнира в понедельник приняла решение приостановить проходящую в Лондоне европейскую квалификацию, а также последующие американский и мировой отборочные турниры, которые должны были состояться в мае. Европейский турнир, который стартовал 14 марта и должен был продлиться до 24 марта, будет остановлен после вечерней сессии в понедельник.
Обеспечение благополучия спортсменов, официальных лиц и всех других участников является главным приоритетом для целевой группы МОК. Это решение было принято на фоне усиления глобальных ограничений на поездки и карантинных мер, чтобы позволить участникам из более чем 60 стран скорректировать свои планы поездок и вернуться домой.
Целевая группа продолжит ежедневно оценивать ситуацию, стремясь завершить распределение квот в мае и июне. Все заинтересованные лица своевременно будут оповещены обо всех новостях», — цитирует заявление МОК пресс-служба Федерации бокса России.
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