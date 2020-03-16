А. Нурмагомедов — о подготовке Хабиба: душ в Америке можно принимать? Это всё, что нужно

Абудлманап Нурмагомедов, отец и тренер российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал информацию о возможном закрытии зала АКА из-за коронавируса.
«Зал Хабиба в Америке хотят закрыть? Не слышал такого. Если даже закроют, два человека — Хабиб и Хавьер (Хавьер Мендес, главный тренер зала AKA, в котором Хабиб Нурмагомедов проводит заокеанскую часть подготовки к боям. — Прим. «Чемпионата») останутся в зале. Нет, в Россию сейчас Хабиб не поедет. Зачем ему ехать в Россию, если бой в Америке? Это будет неправильно во время подготовки. А если совсем закроют зал, будет на свежем воздухе тренироваться индивидуально. Душ ему можно в Америке принимать? Это всё, что надо для подготовки. А что будет дальше, знает только Всевышний», — сказал Абдулманап Нурмагомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Напомним, поединок 31-летнего Нурмагомедова и 36-летнего Фергюсона должен пройти на турнире UFC 249 в Бруклине (Нью-Йорк) 18 апреля. Власти Нью-Йорка из-за распространения коронавируса запретили проведение массовых мероприятий численностью более 500 человек. Кроме того, Атлетическая комиссия штата Невада запретила все соревнования по боевым видам спорта из-за коронавируса. Несмотря на это, глава UFC Дэна Уайт подчеркнул, что бой Нурмагомедова и Фергюсона точно состоится.
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