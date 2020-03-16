Бой Бетербиева и Мэн Фаньлуна отменён из-за коронавируса

Поединок между чемпионом мира по версии IBF российским боксёром Артуром Бетербиевым и китайским спортсменом Мэн Фаньлуном был отменён из-за пандемии коронавируса, сообщает FightNews.
Первоначально предполагалось, что поединок состоится 28 марта в Квебеке (Канада).
Бетербиев, выступающий в полутяжёлом весе, владеет титулами IBF и WBC. В предстоящем поединке россиянин должен был защищать только пояс IBF.
В активе 35-летнего Артура Бетербиева 15 побед (все 15 нокаутом) и ни одного поражения в профессиональном боксе. Мэн Фаньлун также не знает поражений, на его счету 16 побед (10 нокаутом).
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 7 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 78 тыс. В России на 16 марта официально известно о 93 заразившихся, хотя ещё утром сообщалось лишь о 63 заболевших.
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