Российский боксёр Батыргазиев завоевал путевку на Олимпиаду-2020 в Токио

Российский боксёр Альберт Батыргазиев завоевал олимпийскую лицензию.
В рамках 1/8 финала, который прошёл в Лондоне, Батыргазиев одержал победу над словенцем Вильямом Танго в категории до 57 кг. Россиянин вышел в четвертьфинал и гарантировал себе путевку на Олимпиаду в Токио.
Ещё один представитель России Расул Салиев в категории до 52 кг на этой стадии проиграл британцу Галалу Яфая и не смог завоевать Олимпийскую лицензию.
Отметим, это была последняя сессия перед приостановкой турнира из-за пандемии коронавируса.
Олимпийские игры 2020 года должны пройти с 24 июля по 9 августа.
Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. В России зарегистрировано 93 случая инфицирования
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