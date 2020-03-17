Президент UFC: вероятнее всего бой Нурмагомедов – Фергюсон пройдёт не в США

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что вероятнее всего поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном пройдёт не в США. Поединок должен был пройти 18 апреля в Бруклине (Нью-Йорк). Власти Нью-Йорка из-за распространения коронавируса запретили проведение массовых мероприятий численностью более 500 человек. Также Атлетическая комиссия штата Невада запретила все соревнования по боевым видам спорта из-за коронавируса.
«Нам пришлось отложить следующие три мероприятия. Однако, бой Тони Фергюсона против Хабиба Нурмагомедова все ещё запланирован. Мы собираемся следовать всем правилам, Надеемся, что всё прояснится к апрелю. Этот бой произойдёт. Даже если без зрителей. Вероятнее всего бой пройдёт не в США, но он состоится», — приводит слова Уайта MMAJunkie.
В предыдущие годы их поединок по различным причинам срывался четырежды.
- 17 марта 2020
-
03:13
-
02:36
-
02:00
-
00:38
- 16 марта 2020
-
23:38
-
23:20
-
22:35
-
21:52
-
20:36
-
19:43
-
18:48
-
17:46
-
16:10
-
15:33
-
14:33
-
13:44
-
12:46
-
11:25
-
11:15
-
10:12
-
09:12
-
02:36
- 15 марта 2020
-
23:55
-
22:59
-
21:54
-
20:52
-
19:41
-
18:48
-
17:57
-
16:42
-
15:38
-
14:42
-
13:48
-
12:59
-
11:48