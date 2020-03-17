Президент UFC: вероятнее всего бой Нурмагомедов – Фергюсон пройдёт не в США

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что вероятнее всего поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном пройдёт не в США. Поединок должен был пройти 18 апреля в Бруклине (Нью-Йорк). Власти Нью-Йорка из-за распространения коронавируса запретили проведение массовых мероприятий численностью более 500 человек. Также Атлетическая комиссия штата Невада запретила все соревнования по боевым видам спорта из-за коронавируса.

«Нам пришлось отложить следующие три мероприятия. Однако, бой Тони Фергюсона против Хабиба Нурмагомедова все ещё запланирован. Мы собираемся следовать всем правилам, Надеемся, что всё прояснится к апрелю. Этот бой произойдёт. Даже если без зрителей. Вероятнее всего бой пройдёт не в США, но он состоится», — приводит слова Уайта MMAJunkie.

В предыдущие годы их поединок по различным причинам срывался четырежды.