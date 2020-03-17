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Рябинский ответил на вопрос о возможной отмене боя Поветкин — Уайт

Рябинский ответил на вопрос о возможной отмене боя Поветкин — Уайт
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский ответил на вопрос о возможном переносе боя Александр Поветкин - Диллиан Уайт. Поединок запланирован на 2 мая и должен пройти в Манчестере.

«Коронавирус все серьезнее влияет на все сферы жизни и взаимодействия между людьми и странами, спорт не исключение, и естественно эти риски нельзя не учитывать. Мы находимся в постоянном контакте с Эдди Хирном, пока никаких намерений переносить этот бой нет, но правительства постоянно вводят новые меры борьбы с вирусом, и ситуация может измениться в любой момент. Кроме того, ограничения международного транспортного сообщения и правил въезда-выезда могут создать проблемы и для подготовки к бою, например, для приезда спарринг-партнеров», — приводит слова Рябинского «Мир бокса».

На счету 40-летнего Поветкина 35 побед (в том числе 24 нокаутом), два поражения и ничья. В активе 31-летнего Уайта 27 побед (в том числе 18 нокаутом) при единственном поражении.

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