Рябинский ответил на вопрос о возможной отмене боя Поветкин — Уайт

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский ответил на вопрос о возможном переносе боя Александр Поветкин - Диллиан Уайт. Поединок запланирован на 2 мая и должен пройти в Манчестере.
«Коронавирус все серьезнее влияет на все сферы жизни и взаимодействия между людьми и странами, спорт не исключение, и естественно эти риски нельзя не учитывать. Мы находимся в постоянном контакте с Эдди Хирном, пока никаких намерений переносить этот бой нет, но правительства постоянно вводят новые меры борьбы с вирусом, и ситуация может измениться в любой момент. Кроме того, ограничения международного транспортного сообщения и правил въезда-выезда могут создать проблемы и для подготовки к бою, например, для приезда спарринг-партнеров», — приводит слова Рябинского «Мир бокса».
На счету 40-летнего Поветкина 35 побед (в том числе 24 нокаутом), два поражения и ничья. В активе 31-летнего Уайта 27 побед (в том числе 18 нокаутом) при единственном поражении.
- 17 марта 2020
-
04:49
-
03:13
-
02:36
-
02:00
-
00:38
- 16 марта 2020
-
23:38
-
23:20
-
22:35
-
21:52
-
20:36
-
19:43
-
18:48
-
17:46
-
16:10
-
15:33
-
14:33
-
13:44
-
12:46
-
11:25
-
11:15
-
10:12
-
09:12
-
02:36
- 15 марта 2020
-
23:55
-
22:59
-
21:54
-
20:52
-
19:41
-
18:48
-
17:57
-
16:42
-
15:38
-
14:42
-
13:48
-
12:59