Бетербиев отреагировал на отмену боя с Мэн Фаньлуном

Российский боксёр Артур Бетербиев, действующий чемпион в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF, прокомментировал новость об отмене боя с китайцем Мэн Фаньлуном из-за пандемии коронавируса. Изначально поединок был запланирован на 28 марта и должен был пройти в канадском городе Квебеке.

«Я должен сообщить вам пренеприятнейшее известие: мой следующий бой, который должен был состояться 28 марта, отменён. Бой будет перенесён на более позднюю дату. Хотел бы поблагодарить свою команду и всех болельщиков за поддержку», — написал Бетербиев в своём «инстаграме».

В предстоящем поединке россиянин должен был защищать только пояс IBF. В активе 35-летнего Бетербиева 15 побед (все 15 нокаутом) и ни одного поражения в профессиональном боксе. Мэн Фаньлун также не знает поражений, на его счету 16 побед (в том числе 10 нокаутом).