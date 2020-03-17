Бой Бетербиева с Мэн Фаньлуном перенесли в США, но не стали менять дату

Бой с участием чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF россиянина Артура Бетербиева и китайца Мэн Фаньлуна из-за коронавируса перенесён из Канады в США и пройдёт без зрителей. Изначально поединок должен был состояться в Квебеке 28 марта.

«На данный момент план такой: бой перенесён в США и пройдёт без зрителей. Дата та же», — приводит слова представителя организаторов поединка ТАСС.

В предстоящем поединке россиянин должен был защищать только пояс IBF. В активе 35-летнего Бетербиева 15 побед (все 15 нокаутом) и ни одного поражения в профессиональном боксе. Мэн Фаньлун также не знает поражений, на его счету 16 побед (в том числе 10 нокаутом).

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 7 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 78 тыс.