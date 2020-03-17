Нурмагомедов обвинил судей в непонимании MMA
Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов высказался на тему судейства в MMA. По его мнению, то, что в роли судей боёв зачастую выступают бывшие боксёры, идёт во вред качеству обслуживания поединков.
«Я думаю, что в ММА у нас много судей из бокса, а они не понимают ММА. У нас должно быть больше бывших бойцов в качестве судей.
Мы должны немного научить их, потому что действующие судьи не понимают борьбу, не понимают грэпплинг, не понимают клинч. Они знают как следует только бокс, и именно поэтому я думаю, что мы должны привести в судейство больше ветеранов, которые действительно понимают ММА», — приводит слова Нурмагомедова Allboxing.
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