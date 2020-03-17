Емельяненко объявил об отмене боя с Исмаиловым, а потом удалил запись
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко объявил в «сториз» своего «инстаграма», что его бой с Магомедом Исмаиловым, который должен был состояться на «ВТБ Арене» в Москве 3 апреля, отменён из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
«У меня неутешительные новости. Мой бой с Исмаиловым отменили. Перенесли на июль. Буду ждать, буду готовиться», — сказал Емельяненко, вскоре после чего удалил запись.
Поединок Емельяненко и Исмаилова должен пройти под эгидой промоушена Absolute Championship Akhmat.
Напомним, что вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухане в конце 2019 года. В настоящий момент от заболеваний, вызванных вирусом, во всём мире умерло более 7000 человек.
«Емельяненко в спортзале, как только отворачивается Кадыров». Боец выложил забавное видео
Читайте также
- 17 марта 2020
-
12:23
-
11:00
-
10:27
-
10:08
-
09:56
-
09:26
-
09:00
-
04:49
-
03:13
-
02:36
-
02:00
-
00:38
- 16 марта 2020
-
23:38
-
23:20
-
22:35
-
21:52
-
20:36
-
19:43
-
18:48
-
17:46
-
16:10
-
15:33
-
14:33
-
13:44
-
12:46
-
11:25
-
11:15
-
10:12
-
09:12
-
02:36
- 15 марта 2020
-
23:55
-
22:59
-
21:54
-
20:52
-
19:41
Партнерский контент