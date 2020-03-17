Емельяненко объявил об отмене боя с Исмаиловым, а потом удалил запись

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко объявил в «сториз» своего «инстаграма», что его бой с Магомедом Исмаиловым, который должен был состояться на «ВТБ Арене» в Москве 3 апреля, отменён из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

«У меня неутешительные новости. Мой бой с Исмаиловым отменили. Перенесли на июль. Буду ждать, буду готовиться», — сказал Емельяненко, вскоре после чего удалил запись.

Поединок Емельяненко и Исмаилова должен пройти под эгидой промоушена Absolute Championship Akhmat.

Напомним, что вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухане в конце 2019 года. В настоящий момент от заболеваний, вызванных вирусом, во всём мире умерло более 7000 человек.