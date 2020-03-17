Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Емельяненко объявил о желании провести ещё один бой до поединка с Исмаиловым

Емельяненко объявил о желании провести ещё один бой до поединка с Исмаиловым
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко может провести поединок перед боем с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Об этом сообщил сам спортсмен.

Сегодня, 17 марта, стало известно, что поединок турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 по смешанным единоборствам с участием Емельяненко и Исмаилова перенесён на 24 июля в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Изначально поединок должен был пройти 3 апреля на «ВТБ Арене» в Москве.

«Да, я хочу провести бой. Жду предложений», — приводит слова Емельяненко ТАСС.

В активе 38-летнего Емельяненко, выступающего в тяжёлой весовой категории, 28 побед, семь поражений и одна ничья в смешанных единоборствах.

Бой Емельяненко — Исмаилов официально перенесли на июль
Емельяненко отреагировал на перенос боя с Исмаиловым. Видео
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020