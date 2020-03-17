Емельяненко объявил о желании провести ещё один бой до поединка с Исмаиловым

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко может провести поединок перед боем с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Об этом сообщил сам спортсмен.

Сегодня, 17 марта, стало известно, что поединок турнира промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 по смешанным единоборствам с участием Емельяненко и Исмаилова перенесён на 24 июля в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Изначально поединок должен был пройти 3 апреля на «ВТБ Арене» в Москве.

«Да, я хочу провести бой. Жду предложений», — приводит слова Емельяненко ТАСС.

В активе 38-летнего Емельяненко, выступающего в тяжёлой весовой категории, 28 побед, семь поражений и одна ничья в смешанных единоборствах.

Бой Емельяненко — Исмаилов официально перенесли на июль