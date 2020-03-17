Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Усик призвал называть его по-русски Александр, а не по-украински Олександр

Усик призвал называть его по-русски Александр, а не по-украински Олександр
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Украинский боксёр Александр Усик, выступающий в тяжёлой весовой категории, объяснил, как правильно следует произносить его имя.

«Моё имя – Александр. Зовите меня Александром. Александр – это по-русски, а Олександр – это по-украински. Но я Александр», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу Behind the Gloves.

Напомним, следующим соперником украинского боксёра станет британский тяжеловес Дерек Чисора. Поединок запланирован на 23 мая.

Усик, бывший абсолютный чемпион мира в первой тяжёлой весовой категории, дебютировал в тяжёлом весе в октябре 2019 года, победив американца Чазза Уизерспуна. Всего на счету украинца 17 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 17 побед (в том числе 13 нокаутом).

Усик: хочу кое в чём признаться. Я болен хэппивирусом
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020