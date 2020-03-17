Усик призвал называть его по-русски Александр, а не по-украински Олександр

Украинский боксёр Александр Усик, выступающий в тяжёлой весовой категории, объяснил, как правильно следует произносить его имя.

«Моё имя – Александр. Зовите меня Александром. Александр – это по-русски, а Олександр – это по-украински. Но я Александр», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу Behind the Gloves.

Напомним, следующим соперником украинского боксёра станет британский тяжеловес Дерек Чисора. Поединок запланирован на 23 мая.

Усик, бывший абсолютный чемпион мира в первой тяжёлой весовой категории, дебютировал в тяжёлом весе в октябре 2019 года, победив американца Чазза Уизерспуна. Всего на счету украинца 17 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 17 побед (в том числе 13 нокаутом).