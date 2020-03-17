Усик призвал называть его по-русски Александр, а не по-украински Олександр
Украинский боксёр Александр Усик, выступающий в тяжёлой весовой категории, объяснил, как правильно следует произносить его имя.
«Моё имя – Александр. Зовите меня Александром. Александр – это по-русски, а Олександр – это по-украински. Но я Александр», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу Behind the Gloves.
Напомним, следующим соперником украинского боксёра станет британский тяжеловес Дерек Чисора. Поединок запланирован на 23 мая.
Усик, бывший абсолютный чемпион мира в первой тяжёлой весовой категории, дебютировал в тяжёлом весе в октябре 2019 года, победив американца Чазза Уизерспуна. Всего на счету украинца 17 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 17 побед (в том числе 13 нокаутом).
Усик: хочу кое в чём признаться. Я болен хэппивирусом
Читайте также
- 17 марта 2020
-
15:06
-
14:27
-
13:50
-
13:37
-
13:06
-
12:56
-
12:23
-
11:00
-
10:27
-
10:08
-
09:56
-
09:26
-
09:00
-
04:49
-
03:13
-
02:36
-
02:00
-
00:38
- 16 марта 2020
-
23:38
-
23:20
-
22:35
-
21:52
-
20:36
-
19:43
-
18:48
-
17:46
-
16:10
-
15:33
-
14:33
-
13:44
-
12:46
-
11:25
-
11:15
-
10:12
-
09:12
Партнерский контент